CAF Awards 2019 - Asisat Oshoala, élue meilleure joueuse africaine de l'année

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Janvier 2020 à 14:01 | | 0 commentaire(s)|

Asisat Oshoala, l'internationale nigériane du FC Barcelone, a reçu pour la quatrième fois le prix de la meilleure joueuse africaine de l'année 2019.



Parler d'Asisat Oshoala, c'est parler de l'une des plus grandes stars de l'équipe féminine du FC Barcelone, et sans aucun doute, la meilleure joueuse du continent africain.



L'attaquante nigériane continue de multiplier les prix et les récompenses. Ce mardi, lors de la cérémonie des CAF Awards en Égypte, la joueuse du Barça a de nouveau reçu une prix.



C'est elle qui fut élue meilleure joueuse africaine de l'année 2019 lors de la cérémonie orchestrée par la Confédération Africaine de Football, une cérémonie présentée par Samuel Eto'o.



Il s'agit de la quatrième fois dans sa carrière que la joueuse internationale du Nigéria reçoit cette distinction. Elle avait aussi reçu le prix lors des années 2014, 2016 et 2017.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos