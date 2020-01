CAF Awards 2019: Le message de Riyad Mahrez à Sadio Mané Le footballeur algérien Riyad Mahrez a félicité Sadio Mané pour son titre de meilleur joueur africain de l’année 2019.





L’international sénégalais a battu Mahrez et Mohamed Salah dans la course pour ce prestigieux prix. Sadio Mané a reçu son prix lors d’une cérémonie à Hurghada, en Égypte, mais ni Salah ni Mahrez n’étaient présents.



Dans un message sur sa page Twitter, Riyad Mahrez s’en est excusé pour son absence et a adressé ses félicitations à Sadio Mané.



«Mes félicitations à Sadio pour son trophée bien mérité et désolé pour mon absence mais j’ai dû commencer à marquer pour le trophée de 2020. A l’année prochaine inch ‘Allah.»

