CAF Awards 2022 : Le Sénégal élu meilleure sélection africaine de l’année L’Équipe nationale du Sénégal remporte le trophée de meilleure sélection africaine de l’année en 2022. Les "Lions" sont récompensés de leur titre à la CAN et de leur qualification à la Coupe du Monde.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Juillet 2022 à 22:23 | | 0 commentaire(s)|

L’Équipe nationale du Sénégal s’adjuge du Trophée de la meilleure sélection africaine de l’année aux CAF Awards 2022, organisées ce jeudi 21 juillet au Maroc.



Au terme d’un parcours exemplaire entre janvier et février derniers, les "Lions" ont soulevé la Coupe d’Afrique des Nations pour la première fois de leur histoire, en dominant l’Egypte au Cameroun.

Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook