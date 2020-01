CAF Awards: C’est officiel, Salah annule son vol Ce mardi, Sadio Mané sera le seul des 3 finalistes pour le Ballon d’Or Africain à assister à la cérémonie des CAF Awards. Pendant que Riyad Mahrez s’absentera pour disputer la demi-finale de la League Cup face à Man United, la présence de Mohamed Salah était annoncée incertaine. Mais c’est désormais officiel. L’Égyptien ne sera pas de la partie ce mardi, chez lui pourtant.



Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2020 à 11:46 | | 0 commentaire(s)|

D’après une source proche de la CAF, citée par le site égyptien Egypttoday, le vol de Salah a été annulé et le joueur ne viendra pas. « Mohamed Salah ne sera pas présent au Gala du meilleur joueur d’Afrique 2019. Le deuxième avion devait décoller de l’aéroport de Londres Heathrow avec la présence de Salah et Mahrez, en particulier avec Salah, qui ne devait pas arriver sur le même avion avec Sadio Mané. Mais maintenant, le vol a été annulé et l’avion ne partira pas pour Hurghada " .





