CAF Awards : Mahrez et Salah absents ?

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2020 à 09:03 | | 0 commentaire(s)|

L'Algérien Riyad Mahrez et l' Egyptien Mouhamed Salah devraient manquer la cérémonie des CAF Awards qui aura lieu ce mardi en Egypte.



L'information a été relayée par le compte Twitter du site sportif algérien dzfoot.



D'après la source, Mahrez, qui disputera avec son club la demi-finale de League cup le même jour, a déjà envoyé un courrier à la CAF pour justifier son absence.



Contrairement au champion d'Afrique, le Pharaon lui, préfère entretenir le flou sur sa présence.



Sadio Mané, grand favori au titre de meilleur footballeur africain 2019, risque de se retrouver seul au Caire

