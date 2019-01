CAF Awards : Sadio Mané, Salah et Aubameyang finalistes

L’attaquant sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, son coéquipier, l’Egyptien Mohamed Salah et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, sont les trois finalistes du ‘’Ballon d’or africain 2018’’, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF) sur son site.



Tous les trois joueurs étaient finalistes l’année dernière et l’Egyptien avait remporté le titre.



Le ’’Ballon africain 2018’’ sera dévoilé lors du gala des CAF Awards, le 8 janvier 2019, au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, à Dakar.



L’entraîneur des Lions, Aliou Cissé, est en course pour le titre d’entraîneur de l’année en compagnie du technicien français Hervé Renard (sélectionneur du Maroc) et de l’entraîneur de l’Espérance de Tunis, Moine Chaabani, rapporte le site officiel de l’instance dirigeante du football africain.



La capitale sénégalaise va abriter, le 8 janvier, la cérémonie des "CAF Awards 2018", au cours de laquelle sera décerné le "Ballon d’or africain" de l’année.



Les "CAF Awards", une manifestation qui remonte à 1992 avec l’instauration du trophée destiné au "footballeur africain de l’année", a été depuis étendue à d’autres catégories avec notamment l’introduction du prix récompensant la meilleure joueuse.



Le Sénégalais El Hadji Diouf (2001, 2002), l’Ivoirien Yaya Touré (2011, 2012) et le Camerounais, Samuel Eto’o (2003, 2004) sont les seuls à avoir remporté le prix deux fois fois d’affilée.



