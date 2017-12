CAF Ballon d'or africain: Sadio Mané dans le trio de tête des meilleurs footballeurs

En plus de l’attaquant sénégalais, il y a son coéquipier, l’Egyptien Mohamed Salah et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund, Allemagne).



Parmi les jeunes footballeurs, la CAF a nominé Krépin Diatta (Sénégal), Patsa Dakar (Zambie) et Salam Giddou (Mali) dans le trio de tête.



La désignation a été faite ce lundi à Accra (Ghana) en présence du président de la CAF, Ahmad Ahmad et les vice-présidents Kwesi Nyantakyi et Amaju Pinnick.



Le nom des prétendants au sacre a été révélé par l’ancien défenseur des Black Stars du Ghana, Samuel Kuffour.



Le gala de remise des trophées aura lieu le 4 janvier prochain à Accra (Ghana).









APS