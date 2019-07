CAN 2019- 8e de finale Sénégal vs Ouganda: Voici le onze probable des lions !

L’équipe du Sénégal affronte l’Ouganda ce vendredi soir au Caire, coup d’envoi à 19h GMT, pour le compte des huitièmes de finale de la coupe d’Afrique des Nations 2019.



Pour éviter les mauvaises surprises, Aliou Cissé peut compter sur une grande partie de son ossature pour jouer ce match à élimination directe. Edouard Mendy forfait pour le reste de la compétition, Alfred Gomis va garder les buts.



Comme Salif Sané n’est pas encore à cent pour cent, après avoir raté deux matches de poule, il va meintenir le duo Cheikhou Kouyaté, Kalidou Koulibaly. Pour les latéraux, cela s’avère plus serré. Lamine Gassama a fait un très bon match face au Kenya surtout sur le plan défensif.



Aliou va l’aligner à droite. Il y’aura ainsi le retour de Sabaly à gauche ou soit il va maintenir Saliou Ciss qui a joué un match correcte tout dernièrement. Dans l’entrejeu, deux hommes sont actuellement incontournables: Gana Gueye et Pape Alioune Ndiaye.



Henri Saivet va compléter le trident en apportant ses compétences dans le jeu des lions surtout avec les balles arrêtés. En attaquant, Aliou va maintenir le trio Ismaila Sarr, Mbaye Niang et Sadio Mané. Les lions vont jouer ce soir au stade international du Caire.



Voici la composition probable des lions:



Alfred Gomis, Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Lamine Gassama, Sabaly, Gana Gueye, Pape Alioune Ndiaye, Henri saivet, Ismaila Sarr, Sadio Mané, Mbaye Niang











