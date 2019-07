CAN 2019 : Alfred Gomis, l’Homme du match Sénégal – Tunisie a fait oublier Edouard Mendy

Remplaçant du gardien de but rémois, Edouard Mendy depuis le troisième match de groupe, Alfred Gomis est en train de rassurer sa troupe dans cette phase finale de la CAN Egypte 2019.



La critique avait été un peu acerbe à son égard lorsqu’il avait fait cette bourde face au Bénin en 1/4 de finale. Mais depuis son entrée dans la compétition dans les cages des "Lions" face au Kenya, Alfred Gomis a plus qu'assurer son rôle de dernier rempart.



Après avoir effectué des arrêts décisifs lors du tour précédent face au Bénin et à l’Ouganda, le portier de Spal a maintenu le Sénégal dans le match de la demi-finale face à la Tunisie alors que les Aigles de Carthage avaient bénéficié d’un penalty sur une faute de Kalidou Koulibaly. Mais très impérial, Gomis a arrêté net le tir di Sassi.



Du haut de son mètre 96, Alfred n’est pas ce portier aux allures de vedette qui se fait remarquer ou défraie la chronique, non ! Il est timide mais très serein dans ses cages. Avec zéro but encaissé en 4 matchs, Alfred Gomis est bien candidat pour le Gant d’Or de cette compétition, puisqu’il sera en finale le 19 juillet prochain.

