CAN 2019 : Aliou Cissé salue "la confiance accrue" aux entraîneurs locaux Aliou Cissé, le sélectionneur national a salué samedi en conférence de presse "la confiance accrue" des dirigeants africains envers les techniciens locaux.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Juillet 2019 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|

"C’est un progrès et je suis heureux que l’exemple de la Fédération sénégalaise de football ait fait tache d’huile", a indiqué Aliou Cissé qui dirige les Lions depuis 2015.

De quatre coachs locaux à la Can au Gabon en 2017, le nombre de techniciens du cru est passé à 14 lors de la présente édition en Egypte (21 juin au 19 juillet).

"C’est un métier difficile mais les Fédérations doivent nous faire confiance", a-t-il suggéré, soulignant que l’expertise locale est de qualité.

"Les techniciens africains peuvent faire de grandes choses si on leur accorde de la confiance", a estimé l’ancien capitaine du Sénégal.

Sur les quatre sélections présentes en demi-finales, deux sont issus de leur pays, il s’agit d’Aliou Cissé pour le Sénégal et Djamel Belmadi de l’Algérie.

Les demi-finales de la CAN 2019 opposeront ce dimanche le Sénégal à la Tunisie et l’Algérie au Nigeria.

La Tunisie est dirigée par l’ancien coach du Sénégal, Alain Giresse tandis que le Nigeria est coaché par le Franco-allemand, Gernot Rohr.

APS



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos