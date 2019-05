CAN 2019: Aliou Cssé zappe Kara Mbodji

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juin 2019

Le baye Fall de la tanière ne figure pas sur la liste des 25 présélectionnés d'Aliou Cissé. Malgré le plébiscite de certains sénégalais dans les réseaux sociaux sur son retour, Le sélectionneur des Lions n'a pas jugé nécessaire de faire appel aux services de Kara Mbodji. Si d'aucuns pensent que le choix du coach n'est pas sportif, d'autres trouvent normal qu'il ne figure pas sur la liste des joueurs qui devront partir en Egypte. Dans tous les Cas, les sénégalais ne comprennent pas les choix portés sur Henry Seivet et Saliou Ciss.

