CAN 2019 : Calendrier des quarts de finale

Voici le calendrier complet des quarts de finale de la CAN 2019, à l’issue des huitièmes bouclés, ce lundi.



Calendrier des rencontres



_____________________Mercredi 10 juillet 2019______________



16h00 Sénégal-Bénin



19h00 Nigeria-Afrique du Sud



____________________Jeudi 11 juillet________________________



16h00 Algérie-Côte d’Ivoire



19h00 Madagascar-Tunisie





