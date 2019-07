CAN 2019: Idrissa Seck envoie un message aux 'Lions'

Le président du parti Rewmi dont on attendait la réaction sur l’affaire Petro-Tim, sort de sa réserve, mais pour parler de...football.



Idrissa Seck a envoyé un message de félicitations aux «Lions» à la suite de leur victoire contre le Bénin. Dans sa note, le président du Conseil départemental de Thiès rappelle que depuis 2006, le Sénégal n'a pas atteint les demi-finales de la coupe d'Afrique des nations de football.



"Ainsi, suite à cette belle victoire nous ramenant à ce niveau de cette prestigieuse compétition continentale", Idrissa Seck et son parti Rewmi adressent leurs vives félicitations à Aliou Cissé et sa bande ainsi qu’au staff technique. Idrissa Seck prie pour le maintien de cette dynamique jusqu’à la victoire finale.

