CAN 2019: Krépin Diatta « meilleur jeune joueur », le Sénégal équipe la plus fair-play Petit lot de consolation pour le Sénégal, battu, hier, par l’Algérie (1-0), en finale de la Can 2019. Le milieu de terrain des "Lions", Krépin Diatta, a été élu ‘’meilleur jeune’’ par la Confédération africaine de football (Caf), tandis que le Sénégal repart avec le trophée de l’équipe la plus fair-play.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Juillet 2019 à 16:13

Considéré comme l’une des révélations de cette Can, Krépin Diatta marque ainsi de précieux points dans cette Can.



Pour sa part, Sadio Mané a été doublé pour le titre de meilleur joueur de la compétition par l’Algérien Ismael Benacer.



L’Algérie rafle décidément tout, puisque son portier Rais Mboli a été désigné meilleur gardien du tournoi.

