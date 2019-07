CAN 2019: Le Sénégal, dix-sept ans après La première demi-finale de cette CAN 2019 oppose le Sénégal, tombeur du Bénin au tour précédent, à la Tunisie, qui a mis fin au parcours de Madagascar. Les Lions de la Téranga rêvent de rejouer une finale, 17 ans après leur épopée de 2002. Un objectif que poursuivent aussi les Aigles de Carthage. Coup d'envoi ce 14 juillet au Caire à 18h (16h TU).



Il y a 17 ans, le Sénégal faisait vibrer ses fans et l'Afrique en se hissant jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des nations 2002 (défaite face au Cameroun) et en atteignant les quarts de finale de la Coupe du monde. Dans cette CAN 2019, les Lions de la Téranga ont l'occasion de regoûter au sommet continental. Mais avant de rêver à succéder au Cameroun au palmarès, il faut d'abord gravir la marche des demies, un niveau qu'ils n'ont plus atteint depuis 2006. Ce dimanche 14 juillet, les Sénégalais ont rendez-vous avec la Tunisie au stade du 30 juin du Caire (coup d'envoi à 18 heure de Paris, 16h TU). Des Aigles de Carthage qui n'ont sans doute pas oublié la CAN 2004, la dernière édition où ils s'étaient hissés dans le dernier carré : à domicile, ils s'étaient arrachés pour battre le Nigeria et finalement triompher face au Maroc en finale. Le Sénégal-Tunisie d'aujourd'hui ravive les souvenirs du passé. Mais il n'y a qu'un seul ticket pour la finale du 19 juillet face à l'Algérie ou face au Nigeria.



Yahoo Sport



