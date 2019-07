CAN 2019 - Me Madické Niang aux ‘’Lions’’: « vous avez réécrit l’histoire… »

Après la victoire des ‘’Tions’’ face aux tunisiens, hier, Me Madické Niang a posté sur sa page Facebook, un message pour féliciter l’équipe nationale de football et leur demander la coupe d’Afrique.



« Mes chers Lions, vous l’avez fait. Vous avez réécrit l’histoire une deuxième fois, près de 17 ans après, nous sommes en finale d’une coupe d’Afrique des Nations de football. Vous ne pouvez pas mesurer la fierté du peuple, de votre peuple. Votre détermination sans faille, vous a permis cet exploit. Félicitations, maintenant, amenez cette coupe à la maison. Nous l’attendons ! Marawacc ! »

