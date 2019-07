CAN 2019 - Ouganda vs Sénégal: un arbitre algérien au sifflet La rencontre de huitièmes de finale entre le Sénégal et l’Ouganda, au stade international du Caire, sera arbitrée demain par l’arbitre algérien Mustapha Ghorbal, désigné par la Commission d’arbitrage de la Confédération africaine de football. Jugé assez bon, le sifflet algérien sera assisté par Abdelhak Etchiali, Mokrane Guourari et Amine Omar comme quatrième arbitre.

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2019 à 18:21 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos