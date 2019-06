CAN 2019 - Sénégal vs Tanzanie: Comment les "Lions" doivent jouer sans Sadio Mané ?

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juin 2019

L’équipe du Sénégal va débuter sa Coupe d’Afrique des Nations de football sans son meilleur joueur, Sadio Mané, suspendu pour un carton jaune reçu lors des éliminatoires.



Une absence de marque qui devra pousser le sélectionneur national à changer peut-être de système de jeu, tout en faisant entrer un autre joueur à la place de Sadio Mané. Beaucoup parlent de Keïta Baldé.

