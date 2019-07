CAN 2019 : l’Ouganda ne craint pas le Sénégal L’Ouganda, prochain adversaire du Sénégal en huitième de finale de la CAN 2019, ne craint jamais les équipes qui font face à elle. C’est ce qu’a fait savoir, ce jeudi, son sélectionneur, Sébastian Desabre.

« Nous ne craignons aucune équipe. Nous jouons notre jeu même si nous respectons le Sénégal qui est une grande équipe avec des qualités individuelles énormes. Le Sénégal a été en Coupe du monde et dispose de beaucoup de joueurs d’expérience. Mais, comme je l’ai dit, l’Ouganda ne craint personne », a-t-il déclaré en conférence de presse.



Relever le défi



Face aux Lions du Sénégal, le vendredi 05 juillet 2019 (17h GMT), au Stade International du Caire, les Ougandais aimeraient créer l’exploit. «C’est une préférence de jouer le Sénégal. On a une équipe de challenge et on aime relever des défis », a-t-il ajouté. « Pour nous, c’est une motivation supplémentaire de jouer contre le Sénégal, même si nous savons que ça sera difficile parce que c’est une grande équipe. Nous allons saisir nos chances », a précisé le technicien français.



Revenant sur la grève de ses joueurs survenue à deux jours de ce huitième de finale, Desabre s’explique : « On s’est pas entraîné après le match de lundi, mais il y a un groupe qui s’est entraîné à la salle de gymnastique », a-t-il précisé. « Ce qui existe entre les joueurs et la Fédération, je pense que ce n’est pas important de le dire. Ce sont de petits conflits qui existent dans une famille et les joueurs donnent tout sur le terrain. On a trois semaines de compétition où on vit en groupe », a-t-il expliqué, à la veille de ce rendez-vous capital entre les deux nations qui se connaissent puisqu’elles se sont affrontées en 2017, à Dakar (0-0).













Source Igfm

