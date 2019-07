CAN 2019 : l’arbitre éthiopien Bamlak Weyesa dirigera la demi-finale Sénégal/Tunisie La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l’arbitre éthiopien Bamlak Tessema Weyesa pour diriger la demi-finale de la Can 2019 entre le Sénégal et la Tunisie, demain dimanche à 16 h, au Caire. L’Ethiopien avait arbitré le quart de finale entre l’Algérie à la Côte d’Ivoire. Des experts arbitres hollandais et français ont été désignés pour la Vidéo Assistance Referee (VAR). Ils seront assistés par des arbitres africains.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juillet 2019 à 14:38



