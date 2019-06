CAN 2019: le Mali au bord de la disqualification

À quelques jours du début de la Coupe d’Afrique des nations en Égypte, la menace plane sur les Aigles maliens : la Fifa, las de la crise qui mine la Fédération malienne de football, pourrait sévir et priver la sélection nationale du grand rendez-vous continental. Une telle décision aurait l’effet d’un séisme dans cette CAN à 24 équipes.



La dernière fois que le Mali a manqué une Coupe d’Afrique des nations, c’était en 2006. La prochaine, c’est peut-être pour 2019. En tout cas, la pression est sur la Fédération malienne de football (Fémafoot). Et la question se pose : cette CAN en Égypte, qui débute le 21 juillet et s’achève le 19 juillet, comptera-t-elle vraiment 24 sélections ? Le Mali, bien que brillamment qualifié sur le terrain (1er du groupe C avec 14 points, aucune défaite), est sous la menace d’une suspension.



