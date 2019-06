CAN 2019: le programme du jour et les compos probables Après le match d'ouverture remporté, vendredi, par l'Egypte face au Zimbabwé (1-0), trois autres rencontres sont à l'affiche ce samedi 22 juin 2019.

Dans le Groupe A, la RDC rencontre l'Ouganda à 14 heures 30 minutes.

Le Groupe B démarre sa CAN ce samedi avec deux matchs: Nigeria VS Burundi à 17 heures à Alexandrie et Guinée Conakry VS Madagascar à 20 heures dans la même ville.



Voici les compositions probables de RD Congo-Ouganda :

RD Congo : Matampi, Masuaku, Tisserand, Luyindama, Mpeko, Mulumbu, Mbemba, Bolasie, Mabi, M’Poku et Bakambu.

Ouganda : Onyango, Juuko, Aucho, Mugabi, Wasswa, Azira, Walusimbi, Okwi, Kaddu, Miya et Abdu.

Stade : Stade international du Caire, Égypte.

Heure : 16h30 (GMT +2).



Les compos probables de Nigeria-Burundi

Nigéria : Akpeyi, Collins, Balogun, Troost-Ekong, Omeruo, Mikel, Ndidi, Etebo, Iwobi, Musa et Ighalo.

Burundi : Nahimana, Nizigiyimana, Ngandu, Nsabiyumva, Nduwarugira, Amissi, Kwizera, Bigiramana, Berashino, Razak et Ndikumana.

Stade : Alexandrie

Heure : 19h00 (GMT+2)



Les compos probables de Guinée-Madagascar.

Guinée : Keita, Sylla, Falette, Seka, Dyrestam, Kamano, Diawara, N. Keita, Traoré, Yattara et Kaba.

Madagascar : Adrien, Monbris, Razakanantenaina, Fontaine, Morel, Voavy, Ilaimaharitra, Anicet Abel, Andrianarimanana, Lalaina, Andriatsima.

Stade : Stade d'Alexandrie

Heure : 22h00 (GMT+2)

