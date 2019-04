CAN-2019 : les poules de la Coupe d'Afrique des nations sont connues

Le tirage au sort des groupes de la Coupe d'Afrique des nations 2019 a été effectué, vendredi 12 avril, à Gizeh (Égypte). Voici les six poules qui composent la première phase du tournoi phare du football africain.



Le verdict du tirage au sort de la CAN-2019 est enfin tombé. Vendredi 12 avril, sur le site des pyramides de Gizeh, le suspense a pris fin et les 24 sélections qui seront amenées à disputer la prochaine Coupe d’Afrique en Égypte (21 juin - 19 juillet) savent désormais à quoi s’en tenir.



Au programme, notamment, d’alléchants Maroc - Côte d’Ivoire ou encore Sénégal - Algérie, mais aussi un groupe E particulièrement homogène entre quatre pays qui ont brillé durant les éliminatoires (Tunisie, Mali, Mauritanie, Angola).



Pour rappel, cette CAN-2019, la première à 24 équipes, verra non seulement les deux premiers de chaque poule qualifiés, mais également les quatre meilleurs troisièmes de ces six poules, ce qui laisse tout de même une réelle marge aux cadors du continent.



Coupe d’Afrique des nations 2019 – Les poules :



• Groupe A : Égypte, RD Congo, Ouganda, Zimbabwe



• Groupe B : Nigeria, Guinée, Madagascar, Burundi



• Groupe C : Sénégal, Algérie, Kenya, Tanzanie



• Groupe D : Maroc, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, Namibie



• Groupe E : Tunisie, Mali, Mauritanie, Angola



• Groupe F : Cameroun, Ghana, Bénin, Guinée-Bissau















France24

