CAN 2019 : pas d’entraînement pour Mbaye Niang et Alfred Ndiaye

Les Lions du Sénégal ont repris l’entraînement, ce dimanche en fin d’après-midi, au terrain annexe du stade du 30 juin de Caire, après un jour de repos observé hier à la suite de leur victoire sur l’Ouganda en huitièmes de finale de la CAN 2019.



A cet effet, Sur les 20 qui sont actuellement dans le groupe, deux n’ont pas pris part à la séance de ce jour. Il s’agit de Mbaye Niang et de Alfred Ndiaye. On ignore les raisons de leur absence sur le terrain, mais ont suivi la séance de leurs partenaires depuis le banc de touche. A l’issue du galop, les deux joueurs ne pouvaient pas marcher correctement pour rejoindre le bus. Cela signifie donc qu’ils ressentent des douleurs sinon ils allaient prendre part à l’entraînement. Mais le staff ne s’est pas prononcé sur cette question.



Pour rappel, le Sénégal prépare son quart de finale contre le Béni. Ce sera mercredi à 16 heures GMT.

