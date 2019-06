CAN 2019: un joueur agyptien exclu pour harcelement sexuel sur les réseaux sociaux

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juin 2019 à 13:13 | | 0 commentaire(s)|

L’Egypte compte désormais un groupe de 22 joueurs pour le reste de la CAN 2019 qui se déroule sur ses terres. L’ailier du PAOK Salonique (Grèce), Amr Warda a été écarté de la sélection nationale après qu’il a été accusé de harcèlement sexuel sur les réseaux sociaux Instagram et WhatsApp, par une célèbre mannequin égyptienne, Merhan Keller. L’affaire a fuité en pleine compétition, embarrassant ce pays où la pudeur est de mise.



Pour préserver la sérénité autour de l’équipe et ne pas laisser l’atmosphère polluée par cette affaire, la fédération égyptienne de football a pris la décision, ce mercredi, d’ouvrir une enquête mais surtout, d’écarter le joueur du groupe au moment où deux autres de ses coéquipiers, Mahmoud Hamdy et Ahmed Hassan, sont également cités dans la même histoire. Ils sont accusés d’avoir cherché à importuner la demoiselle plutôt que de se concentrer sur les matchs qu’ils doivent disputer, rapporte emedia.



Cette affaire met déjà une grosse pression sur le dos des coéquipiers de Mouhamed Salah, au point que certains d’entre eux ont, dans la foulée, désactivé leurs comptes respectifs sur les réseaux sociaux. Ce soir, à partir de 20h GMT (22h, heure locale), l’Egypte effectue face à la RD Congo, sa deuxième sortie dans cette 32e édition de la CAN 2019, après avoir difficilement battu le Zimbabwe en match d’ouverture. Lors de ce match d’ailleurs, Amr Warda est entré en jeu à la 71e minute à la place d’Abdallah Saïd.



Ce n’est pas la première fois que le milieu de terrain égyptien, âgé de 25 ans, est cité dans une histoire de harcèlement, ce qui donne à la clameur une plus grande portée. Des accusations de harcèlement sur les femmes de coéquipiers lui avaient valu la rupture d’un prêt au Portugal.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos