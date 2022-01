CAN 2021 / Après sa victoire contre le Cap Vert: Le Sénégal qualifié en quart de finale

Le Sénégal s’est qualifié en quart de finale de la CAN. Les hommes de Aliou Cissé ont remporté leur huitième grâce à un but de Sadio Mané et un autre de Bamba Dieng, inscrits à un moment où le Cap-Vert jouait à 9 contre 11.



Le premier carton rouge du Cap-Vert est arrivé à la 20e minute de la seconde mi-temps, puis un autre, en fin de seconde période. Sadio Mané a ouvert le score, avant de sortir. Et, en fin de match, Bamba Dieng a doublé la marque pour donner une avance plus confortable aux Sénégalais.



Le Sénégal rencontrera en quarts de finale, le vainqueur du match Mali vs Guinée Equatoriale.



