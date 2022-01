CAN 2021 / Avec un deuxième match nul: Le Sénégal termine premier de sa poule

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Janvier 2022 à 18:23

Les "Lions", jouant contre le Malawi, ont manqué de réalisme avec zéro but partout à l’issue du temps réglementaire (0-0). Malgré les entrées en jeu de Bamba Dieng à la place de Habib Diallo, puis de Famara Diedhiou et de Pape Guèye, respectivement aux places de Nampalys Mendy et de Boulaye Dia, la situation ne s’est pas véritablement décantée pour les "Lions".



Mais, le Sénégal fini en tête du groupe B, avec cinq points récoltés suite à une victoire contre le Zimbabwe et deux matchs nuls blancs contre la Guinée et le Malawi.



Ainsi, le Sénégal sera assuré de tomber sur la troisième équipe du groupe A, C ou F, en l’occurrence, le Cap-Vert, le Ghana et ou la Guinée-Bissau. Sauf changement, le match de huitièmes de fnales des "Lions" est prévu le 25 janvier 2022, à 11h 00, à Bafoussam.



Ousmane Wade