CAN 2021: La Cote d’Ivoire élimine l’Algérie dès le premier tour Dos au mur avant ce match, l’Algérie n’a pas réussi à remporter son choc face à la Cote d’Ivoire. Bien au contraire, les hommes de Djamel Belmadi se sont fait corriger par les hommes de Patrice Beaumelle.

Dès la première période, les Ivoiriens ont pris les devants en menant 2-0, grâce à Frank Kessié et Ibrahima Sangaré. En début de seconde période, Nicolas Pépé a corsé l’addition à 3-0. Mahrez manquera ensuite un penalty, mais Bendedka va sauver l’honneur.



Le match se terminera sur ce score de 3-1 et l’Algérie, tenante du titre, sort par la plus petite porte. Les Ivoiriens, pour leur part, sont premiers de leur poule.





