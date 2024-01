CAN 2023: L'Afrique du Sud Corrige le Maroc et valide sa place en quarts L'Afrique du Sud a éliminé le Maroc (2-0) en huitième de finale, au terme d'une performance très aboutie, le 30 janvier au stade Laurent Pokou de San Pedro. Après cette victoire contre l'un des grands favoris de la compétition, les Sud-Africains affronteront le Cap-Vert lors du prochain tour.

San Pedro a dit adieu à la 34e édition de la CAN, avec une énorme surprise, après ce dernier billet distribué pour les quarts. La veille, les Ivoiriens avaient sorti le Sénégal, grand prétendant au titre. Ce soir, c’était au tour des Marocains de prendre la porte. Une nouvelle déconvenue en CAN pour ceux qui avaient fait rêver tout un continent, lors du dernier Mondial au Qatar.



Dans la capitale du district du Bas-Sassandra, les Marocains ont dû se passer de Hakim Ziyech et de Sofiane Boufal, tous deux blessés. Le coach Walid Regragui avait choisi Youssef En-Nesyri, accompagné par Amine Adli et Abdessamad Ezzalzouli devant. En défense, c’était le retour de Saïss dans l'axe avec Aguerd et de Mazraoui, à gauche. Au milieu, il y avait du classique avec Sofyan Amrabat, Selim Amallah et Azz-Edidine Ounahi. Pour l’Afrique du Sud, Hugo Broos avait reconduit le même onze que face à la Tunisie. Les Aigles de Carthage n'avaient pas réussi à prendre les devants face aux Bafana Bafana et étaient sortis dès la phase de groupe.



Ce fut un peu la même histoire pour les Lions de l’Atlas, qui sont rentrés au vestiaires sans le moindre but en première période. Entre Ounahi, bien placé et qui hésitait à frapper (26e), l’énorme occasion de Adli qui s'emmêlait un peu les pinceaux avant de tirer (45e) et Amallah qui manquait le cadre (45e+1), les hommes de Walid Regragui n’étaient pas récompensés.



Le Maroc avait 45 minutes pour trouver la solution et prendre l'avantage. Le dernier duel en CAN qui remonte à 2019, avait été favorable aux coéquipiers de Romain Saïss, lors de la troisième journée de phase de poules sur un score étriqué (1-0). Mbark Boussoufa avait fait sauter le verrou à la… 90e minute.



Mais le scénario de 2019 n’était plus qu’un lointain souvenir. À San Pedro, l’Afrique du Sud, considérée comme outsider, a fait taire les 19 000 spectateurs, en ouvrant le score grâce à Evidence Makgopa (57e). Le joueur des Orlando Pirates trompait Bounou d’une frappe à ras de terre, en ouvrant son pied droit.



En fin de rencontre, le Maroc avait la balle de l’égalisation au bout des pieds après une main de de Mothobi Mvala. Hakimi se charge du pénalty, mais le ballon du Parisien heurtait la barre transversale. À la 85e minute, le Maroc était déjà au bord de l'élimination. Dans les arrêts de jeu, les Lions de l'Atlas ont dû se passer de Sofyan Amrabat, exclu, et tenter le miracle à dix. Mais juste après, ce fut à nouveau le coup de massue. L’Afrique du Sud doublait la mise d’un tir direct imparable. Teboho Mokoena trouvait la lucarne de Bounou (95e+5).



Lors de la dernière CAN au Cameroun, le Maroc s’était fait éliminer par l’Égypte au stade des quarts de finale. Une nouvelle fois, les Lions de l’Atlas se loupent. Décidément, cette CAN en Côte d’Ivoire est surprenante.



