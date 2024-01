CAN 2023: L'Afrique du Sud élimine une Tunisie sans réaction Le groupe E a rendu son verdict et il est cruel mais juste pour la Tunisie, éliminée de la CAN 2024, après son nul face à l'Afrique du Sud (0-0). Un résultat qui qualifie les Bafana Bafana pour les huitièmes de finale. Même résultat pour l'autre match entre le Mali, 1er du groupe, et la Namibie, qui décroche une qualification historique.

Alors que cette dernière journée du 1er tour de la CAN a donné lieu à d'innombrables calculs pour connaître les équipes qualifiées, pour la Tunisie, l'équation est simple : la victoire ou la sortie. En face, l'Afrique du Sud n'a besoin que d'un match nul pour accéder aux huitièmes de finale.



Les Aigles de Carthage essayent donc de prendre le jeu à leur compte en début de match, mais se heurtent à une défense sud-africaine logiquement bien en place. Sur une belle offensive, Ben Slimane est repris par Mudau (23e), Achouri se procure ensuite la première occasion du match, mais sa tête ne trouve pas le cadre (26e).



Les Bafana Bafana tentent bien de répondre par l'inévitable Tau, mais Makgopa ne peut reprendre son centre (27e). Morena tente sa chance de loin, mais frôle l'angle du but tunisien (32e). Puis Mvala croise une tête qui passe juste à côté (38e).



Et c'est à peu près tout ce que les spectateurs ont eu à se mettre sous la dent en première période. Des spectateurs d'ailleurs très peu nombreux au stade de Korhogo, même si les portes se sont ouvertes au bout d'une demi-heure pour laisser entrer du monde. Ces spectateurs ivoiriens, se sont naturellement ralliés aux Sud-Africains, dont la victoire peut qualifier les Éléphants.



Au retour des vestiaires, c'est le même scénario : l'Afrique du Sud joue pour ne pas perdre, et même si la Tunisie doit gagner, elle ne veut surtout pas se découvrir. Cela donne donc un match très fermé, cadenassé même par les Bafana Bafana. Il y a des fautes, de l'engagement, de la conservation de ballon mais pas de jeu et encore moins d'occasions.



Malgré plusieurs changements pour tenter de mettre du sang frais - et du rythme - sur le terrain, les Tunisiens n'y arrivent pas. Et dans le dernier quart d'heure, comme souvent dans ces matches couperet des derniers jours, tout le monde se réveille. Notamment les Sud-Africains, avec Sithole, qui réalise l'une des seules frappes cadrées du match (76e), puis Mokoena (77e) et Makgopa (80e).



Les Tunisiens essayent de mettre un peu plus d'intention en toute fin de match, mais c'est trop tard. Ni Jouini, ni les nombreuse frappes non cadrées tentées en fin de match n'y ont fait. Les Aigles de Carthage sortent de cette CAN comme ils l'ont traversé, sans aucune réaction et dans l'anonymat.



Avec ce résultat, l'Afrique du Sud, elle, est qualifiée pour les huitièmes, sans forcer mais sans grande conviction non plus. L'autre match de la soirée s'est terminée sur le même score nul et vierge. La Namibie et le Mali se sont chacun procuré des occasions mais n'ont jamais semblé vouloir emballer le match. Il faut dire que le partage des points arrangeait tout le monde : les Aigles sont 1ers, les Brave Warriors qualifiés pour la première fois de leur histoire en 8es de finale. À noter également qu'il aura fallu attendre la dernière journée du 1er tour pour voir les premiers 0-0 de cette CAN, très emballante jusque-là.



