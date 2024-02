CAN 2023 : L’Afrique du Sud met fin au rêve du Cap-Vert et rejoint les demi-finales ! Dans l’ultime match des quarts de finale de la CAN 2023 ce samedi soir, l’Afrique du Sud a pris le dessus sur le Cap-Vert au bout du suspens et se qualifie donc pour les demi-finales. Les Bafana Bafana se sont imposés aux tirs au but devant les Requins Bleus (0-0, tab 2-1).

Le carré d’as de cette trente-quatrième édition de la Coupe d’Afrique des Nations est donc connu.



Après le Nigeria, la République Démocratique Congo puis la Côte d’Ivoire, c’est au tour de l’Afrique du Sud de se qualifier pour les demi-finales de la compétition, ce samedi soir, aux dépens du Cap-Vert, après une nouvelle séance de tirs au but.



Les Bafana Bafana, qui défieront les Super Eagles pour une place en finale, doivent absolument ce succès à leur gardien de but Ronwen Williams, presque infranchissable jusqu’au bout.



