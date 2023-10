CAN 2023 : L’opération de conservation du titre démarre par le derby Sénégal-Gambie Le Sénégal jouera son premier match de la Coupe d’Afrique des nations de football 2023, en Côte d’Ivoire, contre la Gambie le 15 janvier 2024, au stade Charles Konan Banny à Yamoussoukro, selon le calendrier des matchs établi après le tirage au sort. "APS"

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Octobre 2023 à 11:33 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal est logé dans le groupe C, en compagnie du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie, au terme du tirage au sort des groupes de la Coupe d’Afrique des nations de football 2023, en Côte d’Ivoire (13 janvier-11 février), effectué jeudi, à Abidjan.



Les Lions du Sénégal, champions en titre, seront basés dans la ville de Yamoussoukro. Ils entameront l’opération de conservation du titre par le derby inédit en phase finale de CAN contre la Gambie.



Quatre jours après, Ils affronteront les Lions indomptables du Cameroun, avant de jouer leur dernier match de poule, le 23 janvier, dans un autre derby ouest africain contre le Syli national de la Guinée.





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook