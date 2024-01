CAN 2023 : Le Cap-Vert fait chuter d’entrée le Ghana (2-1) wiwsport.com- S’il a égalisé en début de seconde période, le Ghana n’a pu échapper à al défaite face à une équipe du Cap-Vert sensationnelle, pour son entrée en lice à la CAN 2023 (1-2). Les Requins Blues prennent la tête du groupe B.

Première vraie surprise de taille dans cette Coupe d’Afrique des Nations. Quelques heures après le match nul inespéré de l’Egypte face au Mozambique (2-2), la deuxième rencontre du groupe B de cette CAN 2023 a livré son verdict en faveur du Cap-Vert. Mordants face à une équipe du Ghana longtemps terne, les Requins ont réussi l’immense prouesse de s’imposer au Stade Félix-Houphouet-Boigny (2-1).



D’entrée des jeu, les Cap-Verdiens ont offert aux Ghanéens un avertissement sans frais, sous la forme de plusieurs opportunités. Au sortir du premier quart d’heure, les hommes de Bubista ont fini par débloquer la situation. Jamiro Monteiro profite d’un tir repoussé par Richard Ofori pour ouvrir la marque (0-1). Un but venu donc récompenser une bonne entame de la part des huitième de finalistes en 2022.



En face, le Ghana a mis tout une mi-temps à entrer dans son match, même si Majeed Ashimeru s’est vu refuser un but. Le défenseur de Fenerbahçe Alexander Djiku a égalisé en début de seconde période (56e), avant ensuite de sauver les meubles à deux reprises.



Déterminé en fin de rencontre, le Cap-Vert est donc parvenu à arracher les trois points grâce à Gary Rodrigues (90e+2). De quoi prendre la tête du groupe B.



