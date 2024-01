CAN 2023 : Le Nigeria tenu en échec ce dimanche par la Guinée-Equatoriale (1-1) Pour son entrée dans la compétition, le Nigeria de Victor Osimhen n’a pas su faire mieux qu’un match nul (1-1) face à la Guinée-Equatoriale, dimanche après-midi au Stade Alassane Ouattara nous informe Wiwsport.com-.

Pressenti parmi les grosses pointures de la CAN 2023, le Nigeria a buté sur la Guinée-Equatoriale (1-1), dimanche à Abidjan. Pourtant l’entrée en lice des Super Eagles dans la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire était très attendue.



En effet, le Ballon d’Or Africain Victor Osimhen et ses coéquipiers étaient très considérés pour leur premier match de la compétition, eux qui ont souvent déçu leurs supporters lors des dernières phases finales de la CAN.



Mais il faisait face à un adversaire toujours aussi dur à manœuvrier et le Nzalang Nacional a même frappé en premier. Iban Salvador a ouvert le score d’un beau but après 35 minutes de jeu.



Mais Osimhen a rapidement fait réagir le Nigeria avec le but égalisateur survenu à la 38e, les Nigérians n’auront pas réussi à arracher les trois points. De quoi se mettre sous pression avant la deuxième sortie contre la Côte d’Ivoire.



