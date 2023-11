CAN 2023 : Le Président Alassane Ouattara veut voir le Sénégal en finale Le président ivoirien Alassane Ouattara a récemment exprimé son enthousiasme pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN), affirmant qu’il aimerait assister à une finale passionnante entre la Côte d’Ivoire, hôte, et le champion en titre, le Sénégal. "Wiwsport"

Le président ivoirien Alassane Ouattara, qui était présent à la Chancellerie fédérale à Berlin, à l’occasion du 5e G20 « Compact with Africa », a exprimé son pronostic sur la grande finale de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, qui se deroulera dans son pays, la Côte d’Ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024.



Le chef de l’Etat ivoirien s’attend à ce que le Sénégal atteigne la finale pour la troisième année consécutive, après 2019 et 2021. Pour cette nouvelle édition, l’homme politique voudrait que les coequipiers de Sadio Mané defient les "Elephants".



« Le 13 janvier prochain, nous avons la Coupe d’Afrique des nations où je disais au Chancelier (Olaf Scholz) (…) que j’imagine que la finale sera entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire », a-t-il déclaré, avant de s’expliquer: « Je promets la coupe à un des deux pays, parce que je suis originaire du Sénégal et de la Côte d’Ivoire ».



Pour rappel, les "Éléphants" partagent le groupe A, avec le Nigéria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau, tandis que le Sénégal se coltine le Cameroun, la Guinée et la Gambie, dans la poule C.



