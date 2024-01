CAN 2023 : Les "Lions", champions d’Afrique en titre, sont à Yamoussoukro L’équipe nationale de football du Sénégal, championne d’Afrique en titre, est arrivée mercredi soir à Yamoussoukro, ville du centre de la Côte d’Ivoire, où les "Lions" vont prendre leurs quartiers, à trois jours du démarrage de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

Les Lions du Sénégal avaient quitté Dakar le même jour, peu après la traditionnelle cérémonie de remise de drapeau par le chef de l’État du Sénégal, Macky Sall, au palais de la République.



A leur arrivée à Yamoussoukro, capitale administrative de la Côte d’Ivoire, les champions d’Afrique en titre ont été accueillis par des supporters sénégalais établis dans cette ville.



La poule C, logée à Yamoussoukro, comprend le Sénégal, la Gambie, la Guinée et le Cameroun.



Les "Lions" vont jouer la Gambie pour leur entrée en lice, lundi à 14 heures.

Le Sénégal, pour faire honneur à son statut de champion en titre, doit se faire respecter d’entrée, dans un derby qui s’annonce disputé, en attendant de se frotter à la Guinée, avec tous les enjeux liés à la rivalité de voisinage.



Dans l’histoire de la CAN, seules trois équipes – le Ghana (1963-1965), le Cameroun (2000- 2002) et l’Égypte (1957-1959 et 2006, 2008, 2010) – sont parvenues à conserver leur trophée. La plupart du temps, le tenant du titre peine même à passer les phases de poule.



Les Sénégalais seront donc très attendus à la CAN, où ils devront faire face à 23 autres équipes, qui rêvent de lui succéder. Les "Lions" doivent surtout faire avec la malédiction du champion.



En attendant, le Sénégal a battu le Niger, 1-0, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, à Dakar, en match amical international, comptant justement pour la préparation de la CAN.



L’édition de cette année va se dérouler dans cinq villes et cinq stades : Abidjan (stade Alassane Ouattara et stade Félix Houphouët-Boigny), Bouaké (stade de la Paix), Korhogo (stade Amadou Gon Coulibaly), San-Pedro (stade Laurent Pokou) et Yamoussoukro (stade Charles Konan Banny).



Le stade Alassane Ouattara accueillera le match d’ouverture et la finale. Le tirage au sort des poules de la CAN, a été effectué le 12 octobre dernier.

Le match d’ouverture va opposer la Côte d’Ivoire, le pays hôte, à la Guinée-Bissau.



