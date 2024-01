CAN 2023 : Les "Lions" s’arrêtent en huitièmes de finale, après les tirs au but remportés par la Côte d’Ivoire ! Clap de fin pour les lions de la Téranga. Le Sénégal, après les prolongations, suite à son match 1 but partout, a été battu aux tirs au but par une équipe de la Côte d’Ivoire qui a bien dominé le match des huitièmes, joué à Yamoussoukro.



5 tirs aux buts à 4, c’est le score final qui voit une chute des champions, qui rêvaient d’un deuxième titre d’affilé.



Une cruelle déception pour des millions de Sénégalais, qui comptaient beaucoup sur sa belle équipe, qui regorge de stars.



