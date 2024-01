CAN 2023, Maroc : Walid Regragui suspendu 4 matches par la CAF !

C’est un gros coup dur pour le Maroc dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2023. Face à la RDC, le coach Walid Regragui avait eu une altercation avec Chancel Mbemba en fin de match et cela avait provoqué des débordements au coup de sifflet final. Depuis, la CAF avait ouvert une enquête pour statuer sur cette polémique.



Eh bien, les résultats de cette enquête sont tombés. Selon les informations de BeIN Sports et confirmées par la chaîne sportive nationale marocaine Arryadia, Walid Regragui a été suspendu 4 rencontres par la CAF dont deux avec sursis. Il sera donc absent lors du match du soir face à la Zambie ainsi que lors des 8es de finale des Lions de l’Atlas. C’est son adjoint Rachid Benmahmoud qui prendra donc place sur le banc.

