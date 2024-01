CAN 2023 : Vainqueur 2-0 devant la Guinée-Bissau, la Côte d’Ivoire démarre bien sa CAN Wiwsport.com- Les Ivoiriens n’ont pas tremblé devant les Bissau-guinéens en s’imposant (2-0) en match comptant pour l’ouverture de la 34ème édition de Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Les protégés de Jean-Louis Gasset entrent ainsi du bon bien dans la compétition.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Janvier 2024

La Côte d’Ivoire entre bien dans le match et elle parvient très tôt à ouvrir le score après un mauvais dégagement de la défense bissau-guinéenne. Seko Fofana récupère la balle juste à l’entrée des surfaces de la Guinée-Bissau, le joueur d’Al-Nassr la balle et déclenche une lourde du droit et trompe la vigilance du portier des Djurtus Ouparine Djoco (1-0, 4′).



Après l’ouverture du score, les protégés de Baciro Candé réagissent à la 7ème suite à une passe de Fali Candé, mais l’avant-centre de la Guinée-Bissau Mama Baldé rate son geste technique. Les Djurtus continuent de pousser pour égaliser, Mama Baldé encore lui manque l’occasion de revenir au score à la demi-heure de jeu.



Poussée par son public, l’équipe dirigée par Jean-Louis Gasset reprend le contrôle de la partie en multipliant des occasions, mais elle souvent les derniers gestes. Buteur sur l’ouverture du score, Seko Fofana a failli mettre ses coéquipiers à l’abri, mais l’ancien capitaine des Sang et or voit sa frappe repoussée par la barre transversale (34′). Le score ne change pas jusqu’à la pause (1-0).



Au retour des vestiaires, les Éléphants reviennent avec beaucoup plus d’engagements. Les champions d’Afrique 2015 dominent la partie et enfoncent le clou en inscrivant le 2ème but du match après un bon travail de Jonathan Bamba.



Le joueur de Celta Vigo met la balle dans l’axe de la Guinée-Bissau, le défenseur des Djurtus Opa Sanganté manque son dégagement et l’attaquant des Éléphants Jean-Philippe Krasso profite de cette erreur pour mettre les siens à l’abri en portant le score à (2-0, 58′).



Inexistants dans cette première rencontre de la CAN 2023, les Djurtus ont souffert jusqu’au sifflet final. Victoire (2-0) pour les Ivoiriens qui entrent ainsi du bon pied dans cette CAN 2023qui se joue chez eux.



Des Images de la cérémonie officielle de la 34 e Can Côte d'Ivoire.







