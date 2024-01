CAN 2023, c’est Sadio Mané qui le prédit: «Ce sera l’une des éditions de la Can les plus difficiles» Star du Sénégal lors du sacre du 6 février 2022, Sadio Mané rêve de conserver ce titre de champion d’Afrique en Côte d’Ivoire dans les prochains jours. Dans un entretien accordé à CafOnline, le numéro 10 des Lions s’at- tend néanmoins à disputer une des éditions les plus difficiles de l’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations (Can).

Le meilleur joueur de la dernière édition de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies s’est entretenu avec CAFOnline sur les chances de son pays de conserver le titre glané lors de la précédente édition au Cameroun et sur ce qu’un tel exploit signifierait pour lui ou pour la nation.



Logé dans le groupe C considéré comme celui de la «mort», le Sénégal sera en compagnie du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie. Interpellé sur ce groupe difficile et sur le reste du tournoi, Sadio Mané a déclaré que son équipe s’attendait à une compétition difficile pour la simple raison que toutes les grandes nations africaines seront présentes à cette édition en terre ivoirienne et auront toutes pour objectif de soigner leur participation.



«Nous savons que ce ne sera pas facile mais nous serons là pour faire de notre mieux et essayer de passer chaque tour. Nous nous attendons à une rude concurrence. Cette compétition sera l’une des plus fortes depuis que j’y participe parce que tous les grands pays sont ici et ils ont tous leurs objectifs. Mais nous verrons ce qui se passera», a déclaré le capitaine.



La star de 31 ans a également indiqué qu’un deuxième trophée consécutif représenterait un exploit particulier, le trophée de la CAN CAF TotalEnergies étant considéré par le joueur comme le meilleur qu’il ait remporté au cours de sa brillante carrière.



«Premièrement, remporter la CAN a été le meilleur trophée que je n’ai jamais remporté de ma vie et revenir sur cette scène serait spécial et un grand exploit. C’est un rêve de jouer dans cette compétition depuis que je suis enfant et nous ferons de notre mieux. Gagner la CAN aura un grand impact pour notre football car nous avons gagné toutes les autres catégories, ce qui est formidable pour le pays», a conclu Mané.



Le Sénégal débutera la défense de sa couronne contre la Gambie, le lundi 15 janvier 2024, avant le duel très attendu des Lions face aux Lions Indomptables du Cameroun, trois jours plus tard. Ils joueront leur dernière rencontre de groupe contre la Guinée, le mercredi 23 janvier.



