CAN 2027 : Le Sénégal en pole position pour organiser la compétition Sur la liste des candidats pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de l’édition 2027, le Sénégal pourrait voir son vœu exaucer par la Confédération Africaine de Football.

L’Algérie, dont la dernière organisation de la CAN remonte à 1990, l’Egypte, qui avait accueilli le tournoi en 2019, Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie qui ont déposé une candidature commune, le Botswana et le Sénégal ont officiellement manifesté leur ambition d’organiser la 36e édition de la plus prestigieuse des compétitions africaines de football, la CAN.



Et parmi ces nations mentionnées, le Sénégal, dernier pays à rejoindre cette course semble avoir pris une avance sur ses concurrents. En effet, si le Maroc se voit attribuer le privilège d’organiser la CAN 2025, cela exclurait de facto l’Algérie et l’Égypte de la course à l’accueil de l’édition de 2027, en accord avec les critères fixés par l’instance africaine sous la direction de Patrice Motsepe.



Ce qui mettrait le pays champion d’Afrique en titre en pole position pour devenir l’hôte de l’édition 2027. D’ailleurs, des informations venant de la presse maghrébine confirment l’attribution de l’organisation de la CAN 2025 au Royaume Chérifien et celle de la CAN 2027 au pays de Sadio Mané.



La confirmation officielle de cette décision interviendra lors du tirage au sort de la CAN 2023, prévu pour le 12 septembre.

Wiwsport



