CAN-Charles Faye : "Chaque lion mérite 500 millions. Ce que je pense d'Aliou Cissé et des marabouts" Le coordonnateur de Gfm-Entertainment Charles Faye, joint par leral.net, a jugé minime la prime donnée à chaque lion après le parcours effectué en Egypte lors de la Coupe d'Afrique des Nations (Can). Selon le journaliste, les lions en allant jusqu'en finale, ont vendu la destination Sénégal qui est "un pays riche". "Lii gnu len diokh, man khebb nako. J'aurais aimé gnu diokh len 500 millions kunekk" a t-il dit au téléphone.

Quant à l’avenir de l'entraîneur des lions Aliou Cissé à la tête de l'équipe, le chroniqueur de la Rfm milite pour son maintien mais "il faut le renforcer". " J'ai beaucoup contesté Aliou Cissé mais aujourd'hui il a raison sur moi et je le félicite" a t-il poursuivi.



Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Juillet 2019 à 01:49 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos