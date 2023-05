CAN U17: Macky Sall offre à chaque joueur et membre de l’encadrement 10 millions de FCfa

Le président de la République, Macky Sall a récompensé les Lionceaux. Ces derniers ont remporté vendredi dernier, la CAN U17 qui s’est déroulée en Algérie.



Ainsi, Macky Sall a offert à chaque joueur et membre de l’encadrement 10 millions de francs CFA comme prime spéciale.



A retenir, le Chef de l’Etat a reçu ce dimanche, les Lionceaux qui sont rentrés à Dakar à minuit.



