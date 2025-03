CAN U20 2025 : La Côte d’Ivoire renonce à son organisation, à un mois du coup d’envoi ! Prévue du 26 avril au 18 mai 2025, la compétition se retrouve désormais sans terre d’accueil, plongeant la Confédération Africaine de Football (CAF) dans l’urgence, pour trouver un nouveau pays organisateur. L’annonce a été faite à travers un courrier officiel adressé à la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), qui l’a ensuite relayée à la CAF. Source S "lesoleil.sn"

« Par la présente, le président Yacine Idriss Diallo, président de la FIF et du COCAN U20, vous informe que, par courrier officiel, le Gouvernement a notifié à la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), le désistement de la Côte d’Ivoire en tant que pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations U20. »



Le Secrétaire Général de la CAF a été informé de cette décision dès le 25 mars 2025. La FIF a également exprimé sa gratitude envers toutes les parties prenantes qui ont œuvré pour l’organisation de l’événement, tout en précisant qu’elle attend désormais les décisions de la CAF sur la suite de la compétition.



La Côte d’Ivoire automatiquement éliminée



Ce désistement à seulement un mois du début du tournoi, met la CAF dans une situation délicate. Elle doit trouver un autre pays hôte en urgence, ce qui s’annonce comme un véritable défi logistique et organisationnel.



De plus, cette décision a un impact direct sur la sélection ivoirienne U20, qui se voit automatiquement éliminée de la compétition. En effet, la Côte d’Ivoire avait été repêchée en tant que pays organisateur, après avoir été éliminée lors des qualifications. Désormais privée de ce statut, l’équipe nationale retourne à la case départ et ne pourra pas disputer le tournoi.



Face à cette situation, la CAF doit agir rapidement pour désigner un nouveau pays hôte capable d’assurer l’organisation dans des délais aussi serrés.



Plusieurs questions restent en suspens : Quel pays pourrait se porter volontaire pour accueillir la CAN U20 en urgence ? La compétition pourrait-elle être reportée pour permettre une meilleure organisation ?

Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, devra patienter pour défendre sa couronne.



Pour l’instant, la CAF n’a pas encore communiqué officiellement sur les solutions envisagées. Cependant, cette décision ivoirienne risque de bousculer le calendrier du football africain et de poser un précédent dans l’organisation des compétitions continentales.



