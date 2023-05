CAN des moins de 17 ans: Le Sénégal remporte son deuxième match de groupe face à l’Algérie (0-3) et se qualifie en quart de finale

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Mai 2023 à 20:40 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal a dominé les Fennecs d’Algérie sur la pelouse du stade Nelson Mandela de Baraki, pour s’offrir déjà, une qualification au second tour de cette CAN des moins de 17 ans. Capitaine, Amara Diouf double buteur et passeur décisif, a guidé ses coéquipiers (3-0), dans un match très important pour la qualification des lions. C’était un duel explosif pour les deux équipes.



Les deux leaders du groupe A se frottaient à l’occasion de la deuxième journée, ce mardi. Et comme s’y attendait Serigne Saliou Dia, le Sénégal a eu droit à un match assez ouvert, dès le coup d’envoi de la partie.



Avec l'efficacité et la maîtrise du jeu, les occasions se sont multipliées de camp à l’autre, sans que les deux équipes ne réussissent à trouver la faille. Du côté sénégalais, capitaine Amara Diouf est devenu plus altruiste dans le jeu. A l’aboutissement, il a été l'artisan d'une victoire éclatante, qui pourrait donner l'espoir aux "Lionceaux".



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook