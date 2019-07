CAN : le président de la Fédération égyptienne Hani Abou Rida démissionne et limoge tout le staff Après l'élimination de l'Égypte en 8es de finale de la CAN, le président de la Fédération égyptienne Hani Abou Rida a présenté sa démission et limogé toute l'équipe technique de la sélection nationale.

Le haut de la pyramide égyptienne n'a pas résisté à l'élimination des Pharaons en 8es de finale de la CAN face à l'Afrique du sud (0-1), samedi. Le président de la Fédération égyptienne (EFA), Hani Abou Rida, a présenté sa démission et limogé toute l'équipe technique de la sélection nationale.



Tous les membres du conseil d'administration de la fédération ont également été invités à présenter leur démission. Certains ont rapidement répondu à cet appel, selon des communiqués de l'EFA.



À la tête de l'EFA depuis 2016, M. Abou Rida reste néanmoins à son poste de président du comité d'organisation de la CAN, au nom de « la responsabilité nationale », ajoute l'EFA dans son communiqué.



