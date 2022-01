CASAMANCE / AFFAIRE DE LA TUERIE DE BOFFA-BAYOTTE: NON-LIEU POUR 12 DÉTENUS Un non-lieu, c’est le verdict obtenu hier par 12 prévenus incarcérés à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Ziguinchor, dans le cadre de l’affaire dite de Boffa-Bayotte.



Moussa Diédhiou, Fodé Mady Tall, Mamadou Lamine Sagna, Abdoulaye Diédhiou, Moussa Diémé, Mamadou Lamine Diémé, Landing Sané, El Hadj Samba Sagna, Maurice Badji, Jean Baptiste Badji, Aliou Sané et Mamadou Lamine Fakeba Diémé, ont passé la nuit d’hier chez eux, entourés de leurs familles.



Incarcérés à la Maison d’arrêt de Ziguinchor au lendemain des événements survenus le 6 janvier 2018 à Boffa-Bayotte et qui avaient occasionné la mort de 14 civils, ces 12 détenus ont bénéficié hier d’un non-lieu du juge d’instruction qui suit ce dossier. Il avait ému les Sénégalais, poussé la gendarmerie, qui avait déployé les gros moyens, à lancer une chasse à l’homme dans la région. Au bout de quelques jours, elle avait mis la main sur 25 personnes, au bout d’une enquête rapide. Ces dernières ont multiplié les grèves de la faim pour demander leur jugement. Finalement, l’un des détenus est décédé pendant son incarcération.



Aujourd’hui, 12 autres suspects sont toujours derrière les barreaux, au niveau de la Mac de Ziguinchor. Des prévenus dont les avocats, convaincus de leur innocence, comptent booster plus que jamais le dossier au niveau des instances judicaires compétentes pour obtenir un blanchissement total, voire un non-lieu pour leurs clients.



Une manière pour eux de tourner définitivement la page de l’affaire dite de Boffa-Bayotte, qui fait toujours l’objet dans cette partie sud du pays, de spéculations les plus diverses dans un contexte où la région est en proie à nouveau, aux démons de la violence. En attestent les vives tensions qui sévissent dans le Nord Sindian où l’Armée, dans le cadre de sa croisade contre le pillage des ressources naturelles, fait aujourd’hui face à des combattants du Mfdc.













seneplus.com





