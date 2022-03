CBAO: La colère fuse des agences régionales contre Pape Doudou Tounkara

Comme nous suivons particulièrement ce qui se passe au niveau de la 1ère banque du Sénégal, la Compagnie bancaire de l’Afrique de l’Ouest (CBAO), il nous est revenu que l’institution traverse un vent de révolte venant des agences régionales contre Pape Doudou Tounkara, porte-parole des travailleurs et Secrétaire général du Collège des Délégués du personnel.



Et oui, « Monsieur toujours plus » a réussi à braquer tout le personnel même dans les régions puisque des employés qui nous ont saisi n’adhèrent guère à toute la démarche d’intoxication, d’affabulations, de manipulations et de diffamations développées particulièrement par leur SG du Collège des Délégués du personnel. Parce que dans les régions, on craint maintenant les dégâts collatéraux de la mauvaise publicité faite par Pape Doudou Tounkara contre leur propre société. Les travailleurs de la CBAO ne comprennent pas sur près de 47 banques et établissements financiers du pays que seul leur outil de travail puisse être jeté en pâture sur la place financière dakaroise et du pays.



D’autant plus que la CBAO reste une institution bancaire remarquable. La filiale sénégalaise du Groupe marocain Attijariwafa Banlk est encore arrivée en tête du classement bancaire du pays avec près de 707,925 milliards de chiffres d’affaires soit 13,9%. Alors au sein des travailleurs, ce serait un gâchis de perdre une telle position dominante par le seul fait d’intrigues, de mensonges, de supercheries qui ne reposent sur rien. Surtout que de telles manigances proviennent d’un SG du collège des délégués qui a été rattrapé dans une affaire d’usurpation de fonction impliquant un agent de la Cboa limogé pour détournement. Affaire que nous avions relatée dans notre édition du vendredi 11 mars dernier. Tout simplement de l’escroquerie qui fait qu’un tel homme ne doit plus être digne de diriger d’autres délégués syndicaux. Sauf si ces derniers se comportent en moutons de panurge « bêlant » comme disait un célèbre éditorialiste.

