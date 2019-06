CDC: Bp aurait pesé sur la démission d’Aliou Sall D’après «La Lettre du Continent», des envoyés de BP étaient à Dakar à la mi-juin pour rencontrer le Président Macky Sall avant que ce dernier ne décide de la démission de son frère, Aliou Sall. Seulement, du côté de Bp, une source anonyme dément cette information. D’après elle, la présidente de BP était à Dakar antérieurement à la diffusion du documentaire de la BBC. Et c’était dans le cadre d’une rencontre sur le pétrole. Mieux, notre interlocuteur dément une audience avec le président de la République.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juin 2019 à 12:46

Tout au plus, dit-il, «elle a été reçue par nos partenaires que sont le Cos Petrogaz et Petrosen». Naturellement, cette question peut être abordée et le top management de Bp a expliqué les tenants et aboutissants du rachat des 30% détenus par Frank Timis sur les deux permis.



Ils ont assuré aux responsables du Cos Petrogaz que les sommes évoquées par la BBC sont fausses.



«L’échéancier de royalties sur lequel se base la BBC pour évoquer les sommes de 9 à 12 milliards de dollars, correspondrait à une demande faite par Franck Timis à la major britannique durant les négociations de rachat», a soutenu «La Lettre du Continent», qui souligne que Bp avait rejeté l’offre.











Source IGFM

