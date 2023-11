CENA: Doudou Ndir limogé

Décret n° 2023 - 2152

Portant nomination des membres

de la Commission électorale nationale autonome (CENA)



LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,



Vu la Constitution, notamment en son article 44 ;

Vu la loi n° 2021- 35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, modifiée par la loi n° 2023-16 du 18 août 2023 ;

Vu le décret n° 2022-1774 du 17 septembre 2022 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 2023 - 2104 du 11 octobre 2023 portant nomination des ministres et fixant la composition du Gouvernement ;



DECRETE :



Article premier. - Sont nommés membres de la Commission électorale nationale autonome (CENA), pour un mandat de six (6) ans, à compter du 03 novembre 2023.







le président de la Commission électorale nationale autonome (Cena) est dégommé. Doudou Ndir n'est plus président de ladite institution.



1. Monsieur Abdoulaye SYLLA, Inspecteur général d’Etat à la retraite ;

2. Monsieur Cheikh Awa Balla FALL, Inspecteur général d’Etat à la retraite ;

3. Monsieur Ndary TOURE, Magistrat à la retraite ;

4. Monsieur Serigne Amadou NDIAYE, Professeur des Universités à la retraite ;

5. Madame Aminata Fall NIANG, Professeur des Universités ;

6. Madame Ndèye Rokhaya MBODJI, Journaliste ;

7. Monsieur Cheikh Tidiane NDOYE, Administrateur civil à la retraite ;

8. Monsieur Léopold WADE, Administrateur civil à la retraite ;

9. Monsieur Mamadou Marème DIALLO, Commissaire de Police à la retraite ;

10. Monsieur Mamadou Bocar NIANE, Enseignant ;

11. Madame Aïssatou SOW, Notaire ;

12. Madame Fatou Kiné DIOP, Conseillère en Décentralisation.



Article 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République du Sénégal.



Fait à Dakar, le 03 novembre 2023





Par Le Président de la République Macky SALL

Le Premier Ministre







Amadou BA





REPUBLIQUE DU SENEGAL

​ -------------

Un Peuple- Un But- Une Foi

​

Décret n° 2023 - 2153

Portant nomination du Président de la Commission électorale nationale

autonome (CENA)



LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,



Vu la Constitution, notamment en son article 44 ;

Vu la loi n° 2021- 35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, modifiée par la loi n° 2023 - 16 du 18 août 2023 ;

Vu le décret n° 2022-1774 du 17 septembre 2022 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 2023 - 2104 du 11 octobre 2023 portant nomination des ministres et fixant la composition du Gouvernement,



DECRETE :



Article premier. - Monsieur Abdoulaye SYLLA, Inspecteur général d’Etat à la retraite, est nommé Président de la Commission électorale nationale autonome (CENA).



Article 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République du Sénégal.





Fait à Dakar, le 03 novembre 2023









Par Le Président de la République Macky SALL

Le Premier Ministre







Amadou BA



















REPUBLIQUE DU SENEGAL

​ -------------

Un Peuple- Un But- Une Foi

​

Décret n° 2023 - 2154

Portant nomination du Vice- Président de la Commission électorale nationale

autonome (CENA)



LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,



Vu la Constitution, notamment en son article 44 ;

Vu la loi n° 2021- 35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, modifiée par la loi n° 2023 - 16 du 18 août 2023 ;

Vu le décret n° 2022-1774 du 17 septembre 2022 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 2023 - 2104 du 11 octobre 2023 portant nomination des ministres et fixant la composition du Gouvernement,





DECRETE :



Article premier. - Monsieur Ndary TOURE, Magistrat à la retraite, est nommé Vice - Président de la Commission électorale nationale autonome (CENA).



Article 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République du Sénégal.





Fait à Dakar, le 03 novembre 2023









Par Le Président de la République Macky SALL

Le Premier Ministre







Amadou BA